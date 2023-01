Ich budżet ma wzrosnąć. Prezes wszystko policzył

Kanclerz był obecny na posiedzeniu miejskiej komisji sportu. Portal metropoliabydgoska.pl dokładnie opisał przebieg spotkania. Prezes Polonii w pewnym momencie zabrał głos i zrelacjonował poprzedni rok , który zakończył się dla bydgoszczan po półfinałowym przegranym dwumeczu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Drużyna wygrała rundę zasadniczą, dlatego nad Brdą mogą mówić o pewnym niedosycie. - Mówię o tym głośno: naszym celem jest awans do PGE Ekstraligi , chcemy awansować jak najszybciej - przekazał zebranym radnym.

Abramczyk Polonia miała solidny budżet

Działacz ze szczegółami opowiedział, w jaki sposób udało mu się zbudować budżet w wysokości 5,7 miliona złotych . Składał się on przede wszystkim z finansowego wsparcia Miasta Bydgoszcz (1,8 mln), firmy Abramczyk oraz wpływów z praw telewizyjnych. Canal+ przelało na konto bydgoszczan 200 tysięcy w dwóch transzach. Pierwsza dotarła w maju, a druga po zakończeniu rozgrywek. Kanclerz zakłada, że budżet na 2023 rok wyniesie około 6 milionów . Będzie zatem nieco wyższy niż przed rokiem.

Kasa się przyda, bo cel jest jeden - wygrana w 1. Lidze Żużlowej i awans do elity. A zadbać o to mają takie gwiazdy jak Kenneth Bjerre, David Bellego czy Andreas Lyager. Jak na pierwszoligowe realia są to uznane nazwiska. Oczywiście nie można zapominać o rewelacyjnym juniorze Wiktorze Przyjemskim, zawsze solidnym Danielu Jeleniewskim oraz robiącym regularne postępy Szymonie Szlauderbachu. Taka drużyna musi kosztować.