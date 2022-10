I wszystko jasne. Rosjanie pojadą w lidze jako Polacy

Od wakacji toczy się dyskusja o powrocie Rosjan z polskim obywatelstwem do ligi. Teraz jest ona na finiszu, a do ustalenia pozostały technikalia.

PZM załatwił w FIM jedną z dwóch spraw

PZM nie zdołał namówić FIM na to, żeby Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta jeździli za rok z chorwacką licencją. Związek w rozmowach ze światową federacją uzyskał jedynie tyle, że ta zablokowała wymienionej dwójce powrót do Grand Prix. Łaguta i Sajfutdinow nie dostali stałych dziki kart na cykl 2023. Pojedynczych też nie dostaną. Nie pojadą jako Polacy w GP. Nie będzie sytuacji, w której trzeba im będzie grać Mazurka Dąbrowskiego.

W polskiej lidze pojadą jednak jako Polacy, bo przy braku zgody FIM na chorwacką licencję, innego wyjścia nie ma. Jeśli po otwarciu listopadowego okna Łaguta i Sajfutdinow zgłoszą się do jazdy z polska licencją, to w 2023 będą na statusie zawodników krajowych

Zgoda na Rosjan może być dopiero w styczniu, ale to niczego nie zmienia

Polskie kluby, które liczą na powrót Rosjan, nie muszą się jednak o nic martwić, bo zawodnicy będą potwierdzani do ligi dopiero w marcu. Jeśli więc w listopadowym oknie Łaguta i Sajfutdinow zostaną zgłoszeni, to nie będą musieli czekać na pierwsze wiosenne okno i nie stracą żadnej kolejki.

PZM nie miał w sprawie Rosjan wyjścia

Decyzja PZM jest krytykowana, a prezydent Zielonej Góry napisał list otwarty w tej sprawie. Prawda jest jednak taka, że związek, nawet jeśli by chciał, to nie może przedłużyć zawieszenia Rosjan z polskim obywatelstwem na kolejny sezon. W tym roku ich zawiesił, bo zgłosili się do ligi jako Rosjanie, a nie można żonglować licencjami w trakcie jednego sezonu. Jeśli teraz zgłoszą się jako Polacy, a mają polskie paszporty, to PZM nie chcąc się narazić na procesy i wypłatę milionowych odszkodowań, musi powiedzieć: tak.