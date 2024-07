I oni mają zagrozić Motorowi Lublin? Ruszyła lawina, mówią o kompromitacji

- Nie róbmy z tego tragedii. Dla Grudziądza to ogromna radość, bo olbrzymi krok do utrzymania. Dla nas byłoby łatwiej, ale najważniejsze mecze jeszcze przed nami - tak Stanisław Chomski skomentował piątkową porażkę ebut.pl Stali. Sympatycy klubu takiej reakcji się nie spodziewali.

Ruszyła lawina, oberwało się trenerowi

Stracili nadzieję, Motor Lublin poza zasięgiem

Zdania są podzielone, ale głównie zarzuca się, że było to już stosunkowo późno. Mając na uwadze wynik meczu przed nominowanymi wyścigami, to na Paluchu była ogromna presja, której utalentowany junior po prostu nie wytrzymał . Dotknął taśmy i już praktycznie stało się jasne, że Stal może stamtąd nie wywieźć żadnych punktów.

Gdyby wykorzystano go w trzeciej i czwartej serii, a w czternastym wyścigu puszczono do boju doświadczonego Szymona Woźniaka razem z Martinem Vaculikiem, to rezultat mógł być zupełnie odwrotny. Kibice z Gorzowa zaczęli wątpić, czy są w stanie stawić jakikolwiek opór Orlen Oil Motorowi Lublin. Obecnie to właśnie gorzowianie są drugą siłą PGE Ekstraligi.