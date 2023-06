I kto tu kręci nosem na Kowalskiego? Jeszcze pożałują

Jeszcze nie tak dawno polski mechanik Ryszard Kowalski miał sześciu zawodników w Grand Prix i opędzał się od klientów. Wielu chętnych odsyłał z kwitkiem. Nie chciał mieć więcej niż sześciu żużlowców w GP, bo wychodził z założenia, że jeśli zmonopolizuje rynek i nie będzie konkurencji, to zaszkodzi to także jemu samemu.

Ciężki czas dla tunera Ryszarda Kowalskiego

Ostatnie dwa lata to jednak ciężki czas dla Kowalskiego. On sam mówi czasem, że jest hejtowany, a w istocie chodzi o to, że zbiera niepochlebne recenzje i traci dobrych klientów.