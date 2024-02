I co z tą nową Unią? Klub znów potrzebuje kroplówki [FELIETON]

Ostatnie tygodnie i miesiące tylko na pozór dobrze układały się dla Unii Tarnów. Można było czuć nieco większy optymizm spowodowany jasnymi deklaracjami działaczy o chęci wygrania Krajowej Ligi Żużlowej w sezonie 2024 i awansie. W końcu skład, jaki zbudowano w pełni do tego predysponuje. Nowa Unia (bo takie hasło pojawiało się w przestrzeni medialnej) miała powoli, w swoim tempie, z nowymi ludźmi wracać do normalności. Sęk w tym, że ostatnie doniesienia znów są dalekie od optymizmu.

Nowa Unia a stare problemy

To oczywiście duże uproszczenie, ale fakt faktem dopóki Grupa Azoty pomagała finansowo klubowi, to ten po mimo nowo wypadających trupów z szafy ciągle funkcjonował. W miejscowym środowisku są jednak tacy, którzy uważają, że lepsza byłaby przerwa, reset i zaczęcie wszystkiego od nowa na solidnych fundamentach. Czy byłoby to lepsze rozwiązanie? Nie wiem.