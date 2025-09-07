Horror w Bydgoszczy. Niewykorzystana szansa Polonii. To może być koniec marzeń o Ekstralidze
Co to był za mecz w Bydgoszczy. Finał 2. Metalkas Ekstraligi miał obfitować w emocje i sportowe fajerwerki i tak też właśnie było. Przez połowę meczu pachniało wielką sensacją i pogromem faworyzowanej do awansu Fogo Unii Leszno. Goście w porę jednak się otrząsnęli i doprowadzili do remisu. W Bydgoszczy mogą sobie pluć w brodę, bo zmarnowali olbrzymią okazję na efektowny knock-out.
To był wystrzałowy finał 2. Metalkas Ekstraligi pełen zwrotów akcji. Zaczęło się od piekielnie mocnego uderzenia gospodarzy. W Lesznie szybko zapanował spory popłoch, bo widmo pogromu zaglądało faworytowi między oczy. Drużyna Unii w porę jednak wyciągnęła wnioski i w spektakularny sposób odwróciła losy tego spotkania.
Polonii wystarczyło paliwa tylko na dziesięć biegów
W kontekście tego meczu najwięcej mówiło się o torze, który miał być największym atutem Polonii. Gospodarzom trochę plany pokrzyżowała pogoda, bo opady miały nieco zmienić tę specyficzną nawierzchnię. Z drugiej zaś strony piorunujący początek spotkania zadał kłam tym teoriom. Miejscowi prezentowali się kapitalnie w każdym elemencie. Unii tylko mogła przecierać oczy ze zdumienia.
Poloniści do bólu wykorzystywali ścieżkę tuż przy samej bandzie. Po drużynie z Leszna widać było brak objeżdżenia na tak specyficznym obiekcie. W tej historii jest jednak jedno "ale". Taki obraz spotkania miał miejsce jedynie do dziesiątego biegu. Podczas, gdy trybuny w Bydgoszczy triumfowały, zawodnicy Unii główkowali i... wymyślili. Tak się zaczęła żużlowa remontada.
Przegrana szansa Polonii
Od 11 biegu Unia zaprezentowała zupełnie inną twarz. Kolejne biegi padały łupem gości. Obudzili się w zasadzie wszyscy na czele z genialnym Januszem Kołodziejem. Pogubili się z kolei liderzy gospodarzy, którzy kompletnie nie potrafili odnaleźć się na swoim domowym torze.
Efekt tego był taki, że przewaga 14 punktów topniała z biegu na bieg, aż skończyło się meczowym remisem. Wynik ten to wielka porażka bydgoszczan, bo nie dość, że nie wykorzystali swojej szansy, to w Lesznie - chcąc awansować - muszą wygrać. Unia jest więc o krok od awansu do PGE Ekstraligi, a w Bydgoszczy bardzo poważnie muszą zacząć rozważać konieczność jazdy w barażach.
Polonia Bydgoszcz: 45
9. Kai Huckenbeck 7+2 (2*,2,0,2,1*)
10. Krzysztof Buczkowski 8+1 (3,1*,3,1,0)
11. Szymon Woźniak 10 (3,3,3,U,1)
12. Tom Brennan 3+1 (0,2*,1,0)
13. Aleksandr Łoktajew 7+1 (1,2*,2,0,2)
14. Bartosz Nowak 4 (3,0,1)
15. Kacper Andrzejewski 6+1 (2*,3,1)
16. Adam Putkowski - nie startował
Unia Leszno: 45
1. Nazar Parnicki 3 (0,0,2,1,0)
2. Janusz Kołodziej 12+3 (2*,1,1*,2*,3,3)
3. Josh Pickering 1 (1,0,W,-)
4. Ben Cook 11+1 (2,1,3,3,2*)
5. Grzegorz Zengota 10+1 (3,0,2,2*,3)
6. Antoni Mencel 1+1 (0,1*,-)
7. Kacper Mania 7 (1,3,0,3)
8. Kuba Wojtyńka - nie startował