Horror w Bydgoszczy. Niewykorzystana szansa Polonii. To może być koniec marzeń o Ekstralidze

Jakub Czosnyka

Co to był za mecz w Bydgoszczy. Finał 2. Metalkas Ekstraligi miał obfitować w emocje i sportowe fajerwerki i tak też właśnie było. Przez połowę meczu pachniało wielką sensacją i pogromem faworyzowanej do awansu Fogo Unii Leszno. Goście w porę jednak się otrząsnęli i doprowadzili do remisu. W Bydgoszczy mogą sobie pluć w brodę, bo zmarnowali olbrzymią okazję na efektowny knock-out.

Unia Leszno triumfuje po meczu w Bydgoszczy
Unia Leszno triumfuje po meczu w BydgoszczySzymon MakowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To był wystrzałowy finał 2. Metalkas Ekstraligi pełen zwrotów akcji. Zaczęło się od piekielnie mocnego uderzenia gospodarzy. W Lesznie szybko zapanował spory popłoch, bo widmo pogromu zaglądało faworytowi między oczy. Drużyna Unii w porę jednak wyciągnęła wnioski i w spektakularny sposób odwróciła losy tego spotkania.

Polonii wystarczyło paliwa tylko na dziesięć biegów

W kontekście tego meczu najwięcej mówiło się o torze, który miał być największym atutem Polonii. Gospodarzom trochę plany pokrzyżowała pogoda, bo opady miały nieco zmienić tę specyficzną nawierzchnię. Z drugiej zaś strony piorunujący początek spotkania zadał kłam tym teoriom. Miejscowi prezentowali się kapitalnie w każdym elemencie. Unii tylko mogła przecierać oczy ze zdumienia.

Poloniści do bólu wykorzystywali ścieżkę tuż przy samej bandzie. Po drużynie z Leszna widać było brak objeżdżenia na tak specyficznym obiekcie. W tej historii jest jednak jedno "ale". Taki obraz spotkania miał miejsce jedynie do dziesiątego biegu. Podczas, gdy trybuny w Bydgoszczy triumfowały, zawodnicy Unii główkowali i... wymyślili. Tak się zaczęła żużlowa remontada.

Przegrana szansa Polonii

Od 11 biegu Unia zaprezentowała zupełnie inną twarz. Kolejne biegi padały łupem gości. Obudzili się w zasadzie wszyscy na czele z genialnym Januszem Kołodziejem. Pogubili się z kolei liderzy gospodarzy, którzy kompletnie nie potrafili odnaleźć się na swoim domowym torze.

Efekt tego był taki, że przewaga 14 punktów topniała z biegu na bieg, aż skończyło się meczowym remisem. Wynik ten to wielka porażka bydgoszczan, bo nie dość, że nie wykorzystali swojej szansy, to w Lesznie - chcąc awansować - muszą wygrać. Unia jest więc o krok od awansu do PGE Ekstraligi, a w Bydgoszczy bardzo poważnie muszą zacząć rozważać konieczność jazdy w barażach.

Polonia Bydgoszcz: 45

9. Kai Huckenbeck 7+2 (2*,2,0,2,1*)

10. Krzysztof Buczkowski 8+1 (3,1*,3,1,0)

11. Szymon Woźniak 10 (3,3,3,U,1)

12. Tom Brennan 3+1 (0,2*,1,0)

13. Aleksandr Łoktajew 7+1 (1,2*,2,0,2)

14. Bartosz Nowak 4 (3,0,1)

15. Kacper Andrzejewski 6+1 (2*,3,1)

16. Adam Putkowski - nie startował

Unia Leszno: 45

1. Nazar Parnicki 3 (0,0,2,1,0)

2. Janusz Kołodziej 12+3 (2*,1,1*,2*,3,3)

3. Josh Pickering 1 (1,0,W,-)

4. Ben Cook 11+1 (2,1,3,3,2*)

5. Grzegorz Zengota 10+1 (3,0,2,2*,3)

6. Antoni Mencel 1+1 (0,1*,-)

7. Kacper Mania 7 (1,3,0,3)

8. Kuba Wojtyńka - nie startował

Krzysztof Buczkowski ma powody do smutku.
Krzysztof Buczkowski ma powody do smutkuTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz.
Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Prezes Jerzy Kanclerz namówił Szymona Woźniaka na powrót, a teraz na pozostanie w Polonii Bydgoszcz.
Prezes Jerzy Kanclerz i Szymon WoźniakPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
