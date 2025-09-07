Horror w Bydgoszczy. Niewykorzystana szansa Polonii. To może być koniec marzeń o Ekstralidze

To był wystrzałowy finał 2. Metalkas Ekstraligi pełen zwrotów akcji. Zaczęło się od piekielnie mocnego uderzenia gospodarzy. W Lesznie szybko zapanował spory popłoch, bo widmo pogromu zaglądało faworytowi między oczy. Drużyna Unii w porę jednak wyciągnęła wnioski i w spektakularny sposób odwróciła losy tego spotkania.

Polonii wystarczyło paliwa tylko na dziesięć biegów

W kontekście tego meczu najwięcej mówiło się o torze, który miał być największym atutem Polonii. Gospodarzom trochę plany pokrzyżowała pogoda, bo opady miały nieco zmienić tę specyficzną nawierzchnię. Z drugiej zaś strony piorunujący początek spotkania zadał kłam tym teoriom. Miejscowi prezentowali się kapitalnie w każdym elemencie. Unii tylko mogła przecierać oczy ze zdumienia.

Poloniści do bólu wykorzystywali ścieżkę tuż przy samej bandzie. Po drużynie z Leszna widać było brak objeżdżenia na tak specyficznym obiekcie. W tej historii jest jednak jedno "ale". Taki obraz spotkania miał miejsce jedynie do dziesiątego biegu. Podczas, gdy trybuny w Bydgoszczy triumfowały, zawodnicy Unii główkowali i... wymyślili. Tak się zaczęła żużlowa remontada.

Przegrana szansa Polonii

Od 11 biegu Unia zaprezentowała zupełnie inną twarz. Kolejne biegi padały łupem gości. Obudzili się w zasadzie wszyscy na czele z genialnym Januszem Kołodziejem. Pogubili się z kolei liderzy gospodarzy, którzy kompletnie nie potrafili odnaleźć się na swoim domowym torze.

Efekt tego był taki, że przewaga 14 punktów topniała z biegu na bieg, aż skończyło się meczowym remisem. Wynik ten to wielka porażka bydgoszczan, bo nie dość, że nie wykorzystali swojej szansy, to w Lesznie - chcąc awansować - muszą wygrać. Unia jest więc o krok od awansu do PGE Ekstraligi, a w Bydgoszczy bardzo poważnie muszą zacząć rozważać konieczność jazdy w barażach.

Polonia Bydgoszcz: 45

9. Kai Huckenbeck 7+2 (2*,2,0,2,1*)

10. Krzysztof Buczkowski 8+1 (3,1*,3,1,0)

11. Szymon Woźniak 10 (3,3,3,U,1)

12. Tom Brennan 3+1 (0,2*,1,0)

13. Aleksandr Łoktajew 7+1 (1,2*,2,0,2)

14. Bartosz Nowak 4 (3,0,1)

15. Kacper Andrzejewski 6+1 (2*,3,1)

16. Adam Putkowski - nie startował

Unia Leszno: 45

1. Nazar Parnicki 3 (0,0,2,1,0)

2. Janusz Kołodziej 12+3 (2*,1,1*,2*,3,3)

3. Josh Pickering 1 (1,0,W,-)

4. Ben Cook 11+1 (2,1,3,3,2*)

5. Grzegorz Zengota 10+1 (3,0,2,2*,3)

6. Antoni Mencel 1+1 (0,1*,-)

7. Kacper Mania 7 (1,3,0,3)

8. Kuba Wojtyńka - nie startował

Krzysztof Buczkowski ma powody do smutku Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Jerzy Kanclerz i Szymon Woźniak Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński