Holender na ratunek. To spec od niespodzianek

Jak na razie kariera Mateusza Bartkowiaka to niestety jedno wielkie pasmo przykrych kontuzji, które co rusz hamują rozwój tego utalentowanego zawodnika. Najpoważniejsza z nich miała miejsce kilka lat temu, kiedy to główny bohater naszego tekstu nabawił się dosyć poważnego urazu kręgosłupa. Ku zadowoleniu kibiców zacisnął on jednak zęby i wrócił do ukochanego sportu. Niestety wyniki po tym wielkim wyczynie były dalekie od idealnych, lecz za tym także stały urazy. Chociażby w zeszłorocznych rozgrywkach 20-latek zmagał się z zerwanymi więzadłami krzyżowymi.