1. Andrzej Lebiediew (Cellfast Wilki Krosno -> Fogo Unia Leszno):

- Choć wielu w ten transfer wątpi, to ja jestem przekonany, że Łotysz na Smoczyku odpali. W moim przekonaniu ten tor jest skrojony pod jego ofensywny styl jazdy. Coś a’la Janusz Kołodziej, choć do Koldiego będzie mu ciągle daleko. Fogo Unia może mieć z Lebiediewa, naprawdę, duży pożytek. Przypomnieć tu należy, chociażby, pierwszy z brzegu, mecz Leszna z Krosnem, gdzie Łotysz grał pierwsze skrzypce w zespole Wilków.

2. Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin -> Enea Falubaz Zielona Góra):

3. Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław -> Enea Falubaz Zielona Góra):

- Wydaje się, że młodszy z braci szuka dla siebie miejsca. Bardzo prawdopodobne, że gdyby nie koniec wieku U24 przez Bewleya, to zostałby we wrocławskim klubie. W Betard Sparcie odnalazł się od pierwszego meczu. Była ambicja, wola walki, kipiała z niego energia, a na finałowy dwumecz był nawet kapitanem. Z dream teamu przechodzi do ekipy, która przede wszystkim marzy o spokojnym bycie ekstraligowym. Być może przysporzy mu to paradoksalnie więcej oddechu. Dobra, zdrowa atmosfera, którą gwarantuje Piotr Protasiewicz, może Pawlickiemu bardzo odpowiadać. Do tego brat, Przemysław, z którym niejednokrotnie może tworzyć doskonały duet. Pokazywali to, chociażby w sezonie 2023, w Piraternie Motala.