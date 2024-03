Hitowy transfer załatwili po cichu. Polski gwiazdor nie miał wyjścia

Pierwszy o tym, że Patryk Dudek dogadał się z Apatorem Toruń napisał portal ototorun.pl. Nam udało się ustalić, że w zasadzie temat został przesądzony już kilka tygodni temu . Niedługo po słynnym wywiadzie, jakiego Dudek udzielił na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wtedy zwrócił uwagę, że jego kontrakt z Apatorem wygasa i nie wiadomo, co będzie dalej. Rozgadał się na temat ewentualnego powrotu do Falubazu Zielona Góra.

Kontrakt równie dobry, jak ten obowiązujący

Relacje Apatora z Dudkiem wymagały naprawy

W ostatnich tygodniach Apator zrobił jednak wiele, by doszło do polepszenia relacji. Bardzo mocno pracował na to nowy menadżer Piotr Baron. Z informacji, jakie do nas docierają, wynika, że team Dudka chwali sobie tę współpracę. Swoje trzy grosze dołożył członek rady nadzorczej Adam Krużyński. I jeśli wcześniej właściciel klubu Przemysław Termiński mówił, że z Dudkiem podpisze nową umowę, gdy ten zacznie lepiej jeździć, to nagle okazało się, że to już nie jest warunek konieczny.