Hitowy transfer wstrząsnął szatnią. Padały gorzkie słowa

Przed sezonem wieszczono TEXOM Stali raczej spokojną walkę o utrzymanie, a nawet awans do fazy play-off. Wzmocnieni Nickim Pedersenem mieli sprawić niemałą niespodziankę i położyć fundamenty pod następne lata. Lata, w których chcieliby walczyć o awans do PGE Ekstraligi. W klubie chcą jeść cały czas małą łyżeczką, aniżeli przez tydzień chochlą.

Pedersen znów dał o sobie znać

Nie to było jednak największym problemem. We znaki wdał się charakter 3-krotnego mistrza świata. Pedersen odmówił startu z rezerwy taktycznej w meczu z Poznaniem, co przesądziło o przegranej. Następnie jego koledzy z drużyny zarzucali mu brak jazdy parą, a nawet celowe blokowanie ich w celu uzyskanie większej ilości punktów. Dość miał tego menadżer drużyny, który po jednym z wyścigów w Łodzi miał mieć uzasadnione pretensje do Nickiego.