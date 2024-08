Hitowy transfer upadł na ostatniej prostej. Wielka kasa dla gwiazdy

- Ostatnie wydarzenia mogły wprowadzić naszych fanów w gorsze nastroje. Dziś przekazujemy informację, która z całą pewnością ucieszy każdego sympatyka Włókniarza Częstochowa. Kontrakt z naszym klubem, po bardzo krótkich i rzeczowych rozmowach z prezesem Michałem Świącikiem, podpisał Kacper Woryna. To będzie jego piąty sezon z lwem na piersi. Staż Kacpra i to, jak szybko dogadał się on z prezesem, jest według mojej oceny potwierdzeniem, że ma on do zarządu Włókniarza Częstochowa pełne zaufanie - mówi Mateusz Żesławski, rzecznik częstochowskiego klubu.

