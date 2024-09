Hitowy transfer stanie się faktem. Gwiazdor zabrał głos

Żużel. Artiom Łaguta czuje się lepszy, niż w mistrzowskim sezonie

- Przed pierwszym meczem finałowym powiedziałbym, że nie. Po tym spotkaniu mogę powiedzieć, że wyglądam no... Nie ma tak, że ktoś jest najlepszy. Jest kilku zawodników w topie, a te średnie różnie się układają, bo są taśmy, upadki, wykluczenie i to psuje całą średnią.

- Trudno powiedzieć, ale na pewno jestem bardziej zdecydowany. W 2021 roku miałem świetne starty. Obecnie i dobrze startuję i dobrze jeżdżę, wyprzedzam. Wciąż jeszcze szukam co mogę zrobić, by być jeszcze lepszym zawodnikiem.

Wiadomo, że zespół opuści Tai Woffinden, a dołączy do was Brady Kurtz. Sparta za rok przez te transfery będzie mocniejsza czy straci na sile?

- Tai w tym sezonie nie jechał na swoim poziomie. Miał słabszą formę, nie wiem, na czym polegał jego problem. Później doszła jeszcze kontuzja. Brady Kurtz jest młody, ambitny i będzie chciał pokazać, że nie interesują go zdobycze na poziomie 4 punktów, tylko 11 - 12. Tai Woffinden zdobył wszystko na żużlu, a Brady jeszcze nie. Przed nim cała kariera. To jest dobry zawodnik. Widziałem go choćby jakie wyścigi potrafił zrobić w Manchesterze, więc i we Wrocławiu powinien śmigać.