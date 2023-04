Hitowy mecz reprezentacji. Przyjadą mistrzowie świata!

Reprezentacja Australii będzie pierwszym rywalem Polaków przygotowujących się do Drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się pod koniec lipca we Wrocławiu. Biało - czerwonych czeka poważny test - mecz, bo ich przeciwnik to ostatni zwycięzca turniej Speedway of Nations. Chodzi o zawody, w których nasza kadra na czele z Bartoszem Zmarzlikiem na czele zajęła dopiero szóste miejsce.