Hitowe transfery w Gorzowie? Prezes Stali wyjaśnia

- Chwyciłem się za głowę. Nie wiem skąd te informacje krążą w intrenecie i skąd te artykuły się pojawiają. Ciężko pracujemy i oczywiście myślimy o transferach. Jak każdy prezes każdego klubu cały czas mam koncepcję razem z trenerem, jak ta drużyna może wyglądać na przyszły rok, ale proszę mi wierzyć, wszystkie posunięcia, które będziemy robić i które będą pewne, zakończone uzgodnieniami, to na to, co pozwala regulamin, będziemy oficjalną, klubową drogą informować kibiców. Tylko wtedy ta wiadomość może być prawdziwa. Nie tylko nazwisko Wiktora Przyjemskiego pojawia się w kontekście Stali Gorzów. Pojawiają się też inne, ale my żadnej informacji nie puszczamy w eter, bo nie mamy co puścić. Gdybyśmy mieli, tobyśmy to zakomunikowali - powiedział Waldemar Sadowski w programie Rozmowy Interii.