Hitowe transfery się opłacą? Mogą być lepsi od faworyta!

Włókniarz Częstochowa to jeden z tych klubów, które znacząco wzmocniły się w trakcie minionego okienka transferowego. Częstochowianie pozyskali Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika. Transfery, co tu dużo mówić, hitowe, co potwierdza matematyka – zestawienie seniorskie Włókniarz powinien mieć drugie najmocniejsze w całej PGE Ekstralidze.