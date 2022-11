Hitowe transfery się opłacą? Co mówi excel?

Falubaz z najmocniejszymi seniorami, Polonia drużyną

Policzyliśmy dwie siły drużyny - jedną, w której bierzemy pod uwagę tylko seniorów i drugą, w której uwzględniamy także młodzieżowców. Co się okazało? Jeśli rywalizowaliby tylko seniorzy, Falubaz Zielona Góra byłby zdecydowanym faworytem do awansu do PGE Ekstraligi. Szacowana siła zielonogórskiej drużyny to 49,11 punktu, przy 45,54 pkt. bydgoszczan. Po piętach deptałby im łódzki Orzeł (43,22), a do play-offów weszliby jeszcze ostrowianie (42,19 pkt.), gdańszczanie (42,03 pkt.) i bawarskie Landshut Devils (40,51 pkt.).