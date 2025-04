Hit transferowy w polskiej lidze. Tego się nikt nie spodziewał

William Drejer to kolejny z młodych zawodników Betard Sparty Wrocław, których klub chętnie oddaje w ramach wypożyczenia. Wcześniej informowaliśmy, że kierunek Orła Łódź obierze Mikkel Andersen. Choć wrocławianie tracą zdolnych zawodników, którzy mogliby być zabezpieczeniem dla drużyny na wypadek kontuzji, to jednak w tym działaniu jest głębszy sens. W środowisku od dłuższego czasu mówi się, że od sezonu 2026 może wejść w życie przepis o zagranicznym juniorze. Jeśli faktycznie władze PGE Ekstraligi ogłoszą tę rewelację, to za rok Sparta będzie miała gotowych i objeżdżonych zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie. Reklama

William Drejer nowym zawodnikiem Wilków Krosno

O tym ruchu działaczy z Krosna mówiło się zakulisowo już od kilku dni. Wilki zaprosiły nawet 19-latka na swój wtorkowy sparing w Częstochowie, w którym spisał się naprawdę dobrze. Pojawił się na torze trzykrotnie i zdobył 7 punktów. Dość powiedzieć, że pokonywał największe gwiazdy Włókniarza z Jasonem Doylem i Kacprem Woryną na czele.

To tylko potwierdziło starania działaczy, że warto zrealizować to wypożyczenie. Nie znamy dokładnej kwoty, za jaką trafi do Krosna, ale wiemy, że we Wrocławiu nie będą robić zawodnikowi problemów ze zmianą klubu. Poza możliwością dodatkowych startów wicemistrzowie Polski podreperują jeszcze klubowy budżet, więc ta transakcja ma same korzyści z ich strony. Poza wszystkim warto pamiętać, że Drejer nadal będzie reprezentował Spartę w rozgrywkach PGE Ekstraligi U-24, więc działacze i sztab trenerski we Wrocławiu nadal będą mieli znaczący wpływ na rozwój tego zawodnika.

Drejer był łakomym kąskiem dla innych klubów

Z naszych informacji wynika, że oferta z Krosna nie była jedyną, jaką otrzymał młody Duńczyk. Zainteresowanie wykazywała nim Unia Tarnów i podobno nawet sam żużlowiec był wstępnie zainteresowany taką opcją. W końcu to ten klub po raz pierwszy dał mu w Polsce szansę. Tyle tylko, że beniaminek Metalkas 2. Ekstraligi ma problemy finansowe, więc nie stać byłoby go na przeprowadzenie wypożyczenia. Poza wszystkim, gdy ruszą rozgrywki ligowe, to za chwilę kolejne ośrodki z pewnością będą w potrzebie, więc Drejer miałby na stole pełno ofert. Reklama

Warto przy tym odnotować, że Drejer ściągany nie jest z myślą o wyrzuceniu ze składu Mathiasa Pollestada, który został wypożyczony do Krosna ze Stali Gorzów. Zamysł jest taki, aby Duńczyk zajął pozycję zawodnika rezerwowego i w trakcie spotkań zastępował słabiej spisujących się kolegów. To byłby bat dla seniorów, ale koniec końców także dla Pollestada, który będzie czuł oddech kolegi na plecach.

A na koniec dodajmy, że William Drejer uznawany jest za jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. W Polsce gorąco rekomendował go jako pierwszych Kenneth Hansen. Możliwości i predyspozycje do żużla 19-latek ma olbrzymie. Do tej pory problemem była jednak organizacja teamu, bo w rolę mechanika wciela się nawet mama żużlowca. Wiele wskazuje na to, że to się zmieni, a Drejer postawi na profesjonalny team.

William Drejer w barwach Unii Tarnów. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

