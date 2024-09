Hit transferowy w polskiej lidze. Duża kontrowersja, jeszcze zatęsknią

Ośmioletni związek Leona Madsena z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa przechodzi do historii . Był to okres drużynowych sukcesów (dwa brązowe medale), porażek (siódme miejsce w PGE Ekstralidze 2024) oraz skandali (kłótnia z menedżerem Mikkela Michelsena, kłótnie przed kamerami telewizyjnymi, negatywny wpływ na atmosferę). O Duńczyku można wiele powiedzieć i napisać, ale trzeba mu oddać jedno - jest prawdziwym liderem, jeśli spojrzymy na same punkty. Przez osiem lat ani razu nie wypadł z TOP5 listy klasyfikacyjnej .

Transfery. Włókniarz Częstochowa. Leon Madsen odchodzi

W Częstochowie Madsena ma zastąpić były mistrz świata Jason Doyle. Australijczyk najlepsze lata kariery ma jednak już chyba za sobą, ponadto wróci na tor po poważnej kontuzji, która wykluczyła go z jazdy przez ponad połowę sezonu. - Za wiele się nie zmieni. Czy Madsen był konfliktowy, czy też nie, jedno jest pewne: nikt nie będzie w stanie zdobywać tylu punktów, co on. Był 100 proc. "pewniakiem" - analizuje w rozmowie z Interia Sport Jan Krzystyniak.



Oprócz Madsena drużynę Włókniarza opuszcza też Maksym Drabik (zastąpi go Piotr Pawlicki). Można więc powiedzieć, że prezes Michał Świącik pozbywa się zawodników budzących największe kontrowersje. - Byli tacy, ponieważ wręcz im na to pozwalano. Zawsze mówiłem, że zawodnik jest pracownikiem, a rządzić powinien prezes z trenerem. Gdyby jeździli we Wrocławiu, prezes Rusko na takie wybryki by sobie po prostu nie pozwolił. Tak uważam - komentuje nasz rozmówca.