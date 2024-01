Hit transferowy w miniżużlu. Zamienił Toruń na... Bydgoszcz

Jacek Krzyżaniak, Robert Sawina, Andreas Jonsson, Tomasz Chrzanowski, Mirosław Kowalik, Piotr Protasiewicz, Emil Sajfutdinow, a nawet Tomasz Gollob - ci zawodnicy w XXI wieku decydowali się na przejście do lokalnego rywala. Kibice początkowo mieli im to za złe, ale po jakimś czasie przywykli. Najbardziej bolesne dla fanów Polonii Bydgoszcz było oglądanie Golloba w kevlarze Unibaksu Toruń. Wielu do dziś uważa, że to był widok, na który nie dało się patrzeć. Dla niektórych Gollob był zdrajcą. Wciąż jest jednak legendą Bydgoszczy i tego mu nikt nigdy nie zabierze.