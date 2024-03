Hit transferowy stał się faktem! Polski klub się wzmacnia

Od pewnego czasu było przesądzone, że Maksym Borowiak nie będzie startował w Fogo Unii Leszno. 18-latek miał zostać wypożyczony do klubu z niższej ligi. Najbardziej biły się o niego Abramczyk Polonia Bydgoszcz i INNPRO ROW Rybnik. Ostateczny wybór padł na klub z Rybnika, a do Bydgoszczy dołączył Franciszek Majewski.

Saga transferowa dobiegła końca. Mrozek królem polowania?

Kibice oszaleli z radości, gdy na prezentacji drużyny niespodziewanie ogłoszono wypożyczenie Maksyma Borowiaka z Leszna do Rybnika. Utalentowany młodzieżowiec czekał spokojnie na trybunach, aż go wywołają na scenę. Potem nastąpiły podziękowania ze strony Krzysztofa Mrozka. Działacz podziękował Piotrowi Rusieckiemu i wspomniał o przyjaźni między tymi dwoma ośrodkami. To nie pierwsza taka sytuacja, gdy dochodzi między nimi do współpracy.