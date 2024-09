Hit transferowy stał się faktem. Beniaminek wchodzi na giełdę z przytupem

Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek nie próżnuje po awansie do PGE Ekstraligi. Działacz zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zbudować silną drużynę zdolną do skutecznej walki o utrzymanie. Wszystko wskazuje na to, że nie rzuca słów na wiatr. Z naszych informacji wynika, że właśnie dogadał się z jednym z zawodników, który był rozchwytywany przez inne kluby.