Hit transferowy potwierdzony. Wielkie wzmocnienie polskiego klubu

Unia o krok od wypożyczenia Francisa Gustsa

O tej transakcji mówi się już od kilku dni w środowisku żużlowym. Nam udało się ustalić, że Sparta Wrocław, aktualny klub Łotysza, nie będzie robić problemów z wypożyczeniem swojego zawodnika. Gusts odbył już rozmowy z przedstawicielami Unii Tarnów i wypożyczenie jest bliskie finalizacji. Co więcej, beniaminek 2. Metalkas Ekstraligi wcale nie zapłaci wielkie kasy za sprowadzenie tego zawodnika. Więcej miałaby kosztować klub umowa z polskim zawodnikiem przymierzanym na pozycję U-24.

- Negocjujemy z trzema zawodnikami. Jeśli któryś z nich powie nam "tak", to możemy takie transfery ogłosić w ciągu godziny. Uspokajam kibiców, że zaraz po tym, jak przedstawimy cały zespół ruszymy ze sprzedażą karnetów - przekazał nam prezes Unii Tarnów Kamil Góral. My dodajmy z kolei, że do Gustsa dołączy ktoś z dwójki Krystian Pieszczek - Grzegorz Walasek. Wyżej stoją notowania tego pierwszego, jednak tutaj ciągle nie ma żadnej pewności. Tarnowianie nauczeni doświadczeniem z zeszłego roku bardzo mocno zwracają uwagę na wysokość kontraktów. Każda złotówka oglądana jest kilka razy.