Hit transferowy pod znakiem zapytania. Sprytny plan, tak chcą zatrzymać gwiazdę

Kacper Woryna sporo zyskał na jesiennych zmianach kadrowych we Włókniarzu Częstochowa. Podczas, gdy inne gwiazdy - Leon Madsen i Mikkel Michelsen, uciekły z tonącego okrętu, on pozostał wierny klubowi. I to po mimo atrakcyjnych ofert, które otrzymał.

Woryna doceniony we Włókniarzu

Trudno się dziwić, że Włókniarz zdecydował się budować Worynę, bo przecież nie może pozwolić sobie na coroczną stratę kolejnych liderów. Tym bardziej, że Kacper pod Jasną Górą jest bardzo lubiany. Jeśli jeszcze do tego dorzuci skuteczną i równą jazdę przez cały sezon (a stać go na to), to ta inwestycja szybko zacznie się spłacać.