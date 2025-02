Hit transferowy najbogatszego klubu w Polsce. To wstrząśnie całą stawką

Kurtz zdobędzie medal? Kasprzak nie ma wątpliwości

Brady Kurtz w kapitalnym stylu awansował do tegorocznego Grand Prix. W Pardubicach rozprawił się z rywalami, udowadniając, że świetna forma w trakcie sezonu nie była dziełem przypadku. Jego awans był całkowicie zasłużony. Co więcej, jest upatrywany w roli czarnego konia całego cyklu mistrzostw świata.



To będzie dla Australijczyka debiutancki sezon Grand Prix. Nikogo nie dziwi, że dołączył do tej obsady. Dziwi jedynie, że tak późno, bo jazdę wśród najlepszych i sukcesy wróżono mu już lata temu - Kurtz medal nie? Bartek Zmarzlik, Robert Lambert oraz Brady Kurtz w tym roku - mówi Krzysztof Kasprzak w "Mówi się Żużel", Jacka Dreczki.