Hit transferowy i doping z Rosjaninem w tle. Nazwał go "perfidną ruską świnią"

Łaguta złapany przez antydopingówkę

To był początek problemów, w jakie wpadł ROW Rybnik. Po pierwsze drużyna straciła swojego lidera. Po drugie - najważniejsze, rybniczanom odjęto punkty, co w finalnym rozrachunku poskutkowało spadkiem z ligi. Co ciekawe, klub z Rybnika od samego początku stał po stronie swojego zawodnika. Bronił go, wspierał i zaufał, że ten przyjął niedozwoloną substancję w sposób nieświadomy.

Prezes Krzysztof Mrozek otwarcie przyznał, że poczeka dwa lata na Łagutę, a ten skończywszy okres zawieszenia wróci do drużyny i pomoże jej wrócić do Ekstraligi. Początkowo wydawało się, że tak cała sprawa ostatecznie się zakończy. Tymczasem im bliżej końca zawieszenia, tym coraz głośniej mówiło się o możliwym transferze Rosjanina do innego klubu. - On musi jeździć w Rybniku. Musi odpracować za to w jakie kłopoty nas wplątał, gdzie się przez niego znaleźliśmy. Jeśli Łaguta nie będzie startować w Rybniku w przyszłym roku, to zostanie przeze mnie zabity - mówił żartując w sierpniu 2018 roku prezes Mrozek.