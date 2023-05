Historyczny moment. Solidny debiut kobiety

Transfer Celiny Liebmann do Enea Stali był dla wielu kibiców wielkim zaskoczeniem . Gorzowianie doskonale wiedzieli jednak co robili. Wicemistrzowie kraju w ostatnim czasie ukierunkowali swoje działania marketingowe na Niemcy, a ponadto zawodniczka urodzona za naszą zachodnią granicą na arenie międzynarodowej zdążyła pokazać się już z dobrej strony. Chociażby rok temu startując z dziką kartą na SGP2 w Pradze pokonała utalentowanego Wiktora Przyjemskiego i z dorobkiem czterech punktów uplasowała się na czternastym miejscu .

- Niektórzy nadal są zdziwieni. Ja już całkowicie przywykłam do rywalizacji z mężczyznami i nie widzę w tym niczego dziwnego. Po prostu dla mnie to normalne zawody. Zresztą, czy tu chodzi o płeć? Moim zdaniem nie. Najważniejsza jest klasa zawodnika i tylko tak do tego podchodzę - mówiła na naszych łamach w pierwszym oficjalnym wywiadzie po dopięciu spektakularnego transferu.