Nikt nie ma wątpliwości, że Bartosz Zmarzlik to najlepszy żużlowiec ostatniej dekady, a coraz mniej osób zaczyna wątpić w fakt, że nasz reprezentant jest najlepszym zawodnikiem w historii sportu żużlowego. Co prawda brakuje mu dwóch mistrzostw świata, by zrównać się ich liczbą z Tony Rickardssonem, ale jedno z tych dwóch ma już na wyciągnięcie ręki, bowiem przoduje w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix.

