Historyczne zwycięstwo! Polacy mistrzami Europy!

Początek zawodów dał nadzieję na to, że na poznańskim Golęcinie odbędą się w końcu interesujące zawody pełne mijanek. W pierwszym wyścigu Bartosz Zmarzlik ścigał zaciekle i efektownie Daniela Bewley’a, a w drugiej gonitwie Janusz Kołodziej musiał dwoić się i troić na całym dystansie biegu, żeby minąć na ostatnim okrążeniu Roberta Lamberta.

Niestety później oglądaliśmy to, co poznańscy kibice znają doskonale - nudę. Większość biegów kończyła się de facto na wyjściu z pierwszego łuku, a jeśli dochodziło do jakichś mijanek, to najczęściej wynikały one z błędów żużlowców lub były jedynym ciekawym wydarzeniem w całym biegu. Tor bardzo szybko się przesuszał i tworzyło się w nim sporo dziur, co nie sprzyjało walce, tylko upadkom. Przekonał się o tym Maciej Janowski, który w wyścigu szóstym wjechał w koleinę, nie opanował motocykla i upadł. Na szczęście zawodnikowi Betard Sparty Wrocław nic się nie stało.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Klątwa PGE Narodowego. Czas ją przełamać. WIDEO INTERIA.TV

Tor w Poznaniu najnudniejszy w Polsce?

Można sobie żartować z poznańskiego owalu, można się irytować kolejnymi zawodami rozgrywanymi w Lasku golęcińskim, ale sprawa jest bardzo poważna. Nie jest tak, że w ostatnim czasie zdarzają się w Poznaniu nudne zawody - one są normą od momentu reaktywacji w 2015 roku. Do tego stopnia, że już zaczęto nazywać owal przy ul. Warmińskiej 1 najnudniejszym torem żużlowym w Polsce.

Warto, żeby włodarze poznańskiego klubu zadali sobie pytanie, czy można z tym torem zrobić coś, by w Poznaniu w końcu zaczęły odbywać się widowiska. Trudno jest zarazić pasją nowych kibiców, czy utrzymać sympatyków sportu żużlowego, jeśli na torze nie dzieje się absolutnie nic - a tak to w praktyce w Poznaniu wygląda. Co gorsza, nie dotyczy to tylko rozgrywek ligowych, jednego toromistrza, czy określonego grona zawodników. Nawet żużlowcy rywalizujący w cyklu Grand Prix nie potrafili stworzyć w Stolicy Wielkopolski widowiska godnego uwagi i trudno szukać winy w nich.

Wyniki Enea European Team Speedway Championship:

1. Polska - 47 pkt.

Patryk Dudek 11 (0,2,3,3,3)

Maciej Janowski 7 (3,w,1,2,1)

Janusz Kołodziej 15 (3,3,3,3,3)

Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2)

Kacper Woryna NS

2. Dania - 28 pkt.

Leon Madsen 3 (1,2,-,-,-)

Patrick Hansen 6 (2,1,2,1,0)

Anders Thomsen 7 (0,3,1,2,1)

Rasmus Jensen 6 (1,-,2,1,2)

Frederik Jakobsen 6 (3,0,0,3)

3. Wielka Brytania - 27 pkt.

Robert Lambert 10 (2,2,3,1,1,1)

Daniel Bewley 11 (2,1,2,3,3)

Adam Ellis 2 (1,1,-,0,0)

Chris Harris 4 (2,0,1,1,0)

Tom Brennan NS

4. Szwecja - 18 pkt.

Jacob Thorssell 4 (0,2,0,2,d)

Fredrik Lindgren 8 (1,1,2,2,0,2)

Filip Hjelmland 0 (-,-,-,-,-)

Oliver Berntzon 4 (3,d,0,d,1)

Kim Nilsson 2 (0,0,0,2)