Historyczne derby odwołane. To jest jakaś plaga

Nie dojdzie do skutku zaplanowany na piątkowy wieczór spotkanie pomiędzy Platinum Motorem a Cellfast Wilkami Krosno. Obie drużyny po raz pierwszy w historii miały spotkać się ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak nie pozwolił na to stan lubelskiego toru. - Na torze do chwili obecnej nie odbyły się żadne zawody, jak również nie było możliwości przeprowadzenia bezpiecznego treningu z udziałem czterech zawodników – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie PGE Ekstraligi.