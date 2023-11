Historia się powtórzy. Mają szansę wychować gwiazdę

Unia Tarnów za rok będzie celować w awans. Nie po to sprowadzano Davida Bellego, Timo Lahtiego, Daniela Jeleniewskiego i Adriana Cyfera, by dalej jeździć w 2 Lidze. Unia szuka jeszcze jakiegoś juniora, żeby i tak już mocny skład nie miał żadnych dziur i słabych punktów.

Z jednym juniorem im nie wyszło, ale nie odpuszczają

Są gwiazdy, więc może wcale nie potrzeba im juniora

Szansa na wyszkolenie swojej perełki

W kadrze jest jeszcze kilku innych juniorów, którzy przy stworzeniu odpowiednich warunków mogą błysnąć. Jeśli to się stanie, to Unia po ewentualnym awansie będzie miała swój własny juniorski duet. Bo jeśli teraz kogoś wypożyczy, to po awansie będzie musiała zrobić to samo.