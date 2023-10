Historia jak z filmu, ten trening przejdzie do historii. „Dziękuję mu za to”

Niesamowitego stresu najadł się Bartosz Zmarzlik w tegorocznym cyklu Speedway Grand Prix. Polak z turnieju na turniej powiększał przewagę w klasyfikacji generalnej, która w pewnym momencie wzrosła do takich rozmiarów, że nikt nie wyobrażał sobie zaciętej końcówki sezonu. W Vojens wydarzyło się jednak coś, o czym polskie środowisko chciałoby jak najszybciej zapomnieć. Obrońca tytułu wyjechał w kwalifikacjach w kevlarze bez logotypu sponsora zmagań i został za to wykluczony z rywalizacji. Jego najgroźniejszy przeciwnik - Fredrik Lindgren wykorzystał sytuację i zredukował stratę przed ostatnim przystankiem w Toruniu do zaledwie sześciu punktów.

Dla Polaka oznaczało to oczywiście ogromną nerwówkę. Motoarena 30 września wypełniła się po brzegi i żaden z widzów nie zamierzał opuszczać jej z niezadowoloną miną. Na domiar złego po piętach deptał mu wspomniany Fredrik Lindgren. Ostatecznie doszło do tego, że losy złotego medalu rozstrzygnęły się w wyścigu finałowym. Ten na szczęście padł łupem naszego rodaka. - Na pewno kosztowało to pięć lat mojego życia mniej - oznajmił w jednym z pierwszych wywiadów na antenie Playera.

Bartosz Zmarzlik jeździł w pełnych ciemnościach

Kto wie, czy sukces byłby możliwy gdyby nie pomoc wielu ludzi w kraju nad Wisłą. Bartosz Zmarzlik trenował między innymi w Gorzowie, a następnie przeniósł się na obiekt w Toruniu, by połapać odpowiednie kąty i w ten sposób zyskać delikatną przewagę nad głównym rywalem w walce o mistrzostwo. 28-latek pewnego dnia tak pochłonął się kręceniem próbnych kółek, że zrobiło się całkiem ciemno i pojawił się problem, co robić dalej. Z pomocą przyszedł mu wówczas Jan Ząbik.

To było dla mnie niesamowite doświadczenie. Mówię: "trenerze, proszę, jeszcze jeden silnik". A on na to, że nie mamy kluczy i nie zapalimy światła, ale ci pomogę. Stanął więc osobówką na środku murawy i jechał praktycznie za mną, żebym mógł się jeden raz więcej przejechać. Dziękuję mu za to serdecznie ~ ujawnił szczegóły czterokrotny najlepszy żużlowiec globu

Pierwsze miejsce na koniec zmagań to też oczywiście zasługa teamu, który od wielu lat funkcjonuje w niezmiennym składzie. - My jesteśmy po prostu jak bracia. Mamy pełne zaufanie do siebie. Bardzo szanuję ich pracę, bo wiem ile kosztuje ich to wysiłku oraz nerwów - zakończył niesamowicie szczęśliwy Bartosz Zmarzlik.

Bartosz Zmarzlik / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik podrzucany w górę przez team / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski