Heroiczna postawa Polaka. Mierzył się z potwornym bólem

Przemysław Pawlicki zrealizował swój cel i już niedługo stanie do rywalizacji o awans do cyklu Grand Prix oraz Tauron SEC. Polak dokonał tego mierząc się z potwornym bólem. Urazu prawej stopy doznał w Gorzowie, kiedy noga zawinęła mu się w trakcie jazdy pod hak. Szybko wycofał się z sobotnich zawodów, lecz w poniedziałek czekał go ważny turniej w Opolu. Pomimo kontuzji stanął na podium i pokazał plecy nawet Bartoszowi Zmarzlikowi.