Hejt wylał się na gwiazdy. Kibice mają podejrzenia, nawołują do bojkotu

Ebut.pl Stal Gorzów przegrała na zakończenie rundy zasadniczej w Lesznie. Wynik 53:37 dał remis w dwumeczu (Stal u siebie pokonała Unię w identycznych rozmiarach) i nikt nie zgarnął bonusa. Stal przez to zajęła trzecie miejsce po części zasadniczej i play-off rozpocznie od spotkania z czwartym Apatorem Toruń. Kibice uważają, że to było celowe, taktyczne zagranie.

Kibice Stali Gorzów tłumaczą kiepską sprzedaż

- Obyście nie pożałowali tego wyboru rywala - pisze Łukasz. - Kalkulujesz, ryzykujesz - dodaje Rafał, tłumacząc, że Stali z Apatorem jeździ się lepiej, a zdobywając punkt (punkty) w Lesznie trafiłaby na nieprzewidywalny ZOOleszcz GKM Grudziądz. Stali nie leży tamtejszy tor.

Zasadniczo jednak kibice tym, co stało się w Lesznie, są oburzeni i nawołują do bojkotu meczu z Apatorem. Liczba 5 tysięcy sprzedanych biletów na to spotkanie pokazuje, że to działa. Kibic Michał pod grafiką o zajętości miejsc na pierwszy mecz play-off pisze wprost. - Oddajecie mecz bez walki, tracąc 18 razy pozycję na dystansie. Nie dziwcie się później małą frekwencją.

Reklama Magazyn CLIP - 19.08. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Prezes Stali uważa, że podejrzenia są pozbawione podstaw

Prezes Waldemar Sadowski, z którym rozmawialiśmy o bojkocie i sprzedaży przekonuje nas, że w tym drugim przypadku nie jest źle. - Sprzedaż 5 tysięcy biletów na tym etapie, to nie jest zły wynik - mówi, a co do bojkotu stwierdza jedynie, że słyszał, ale dodaje, że podejrzenia są pozbawione podstaw. Wyjaśnia, że zawodnicy zarabiają duże premie za punkty. Nikt celowo nie będzie przegrywał, żeby zarobić mniej. - To nie ma sensu - mówi. Reklama

O ile w tym drugim przypadku można się z prezesem Sadowskim zdecydowanie zgodzić (zawodnik nie będzie jechał gorzej, gdy za każdy punkt kasuje 10 tysięcy), o tyle w pierwszym można polemizować. Bo czy 5 tysięcy jest dobrym wynikiem jeśli weźmie się pod uwagę, że w tym są też karnetowicze. Zresztą na to spotkanie wchodzą oni za darmo. To rekompensata za mecz rundy zasadniczej z GKM-em, który nie doszedł do skutku, bo zawodnicy odmówili jazdy ze względu na zły stan toru.

Mecz jest arcyważny, a chętnych do obejrzenia niewielu

Jeśli odejmie się około 3 tysięcy karnetowiczów, to zostaje 2 tysiące sprzedanych wejściówek na arcyważny mecz, który ma przesądzić o tym, czy Stal znajdzie się w strefie medalowej.

Końcowy wynik będzie lepszy, ale też może być daleki od satysfakcjonującego, bo kibice są uparci i nie dają się przekonać. Żadne logiczne argumenty nie trafiają. Jeden z nich pisze wprost o dojeniu z kasy w sytuacji, w której ma duże wątpliwości co do meczu w Lesznie.

Martin Vaculik i Jakub Miśkowiak. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szymon Woźniak tłumaczy zawodnikom meczową strategię. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski