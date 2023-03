Harakiri Sajfutdinowa. Padły kuriozalne słowa [FELIETON]

Dyplomaty z Sajfutdinowa nie będzie

Zasiadałem do tej rozmowy bez wielkich oczekiwań. Spodziewałem się, że trudniejsze dla Rosjanina wątki mogą się w ogóle nie pojawić, albo zostać "liźnięte" lub całkiem pominięte. Nie jest to żaden przytyk w stronę redaktora Musiała, czasami tak bywa, że zawodnik lubi zobaczyć przed dłuższą pogadanką zestaw pytań, a potem te drażliwe z jego punktu widzenia tematy wykreślić. Nie wiem, czy w tym przypadku było podobnie, ale fakt jest taki, że Sajfutdinow od początku rosyjskiej inwazji na naszych wschodnich sąsiadów konsekwentnie odmawiał rozmów z dziennikarzami.

W wielkim skrócie, Emil popisał się szlachetną odpowiedzią, że nie chciał zabierać miejsca kolegom z Polski, ani w lidze, ani w Grand Prix i SEC. Stwierdził, że byłoby to nie fair w stosunku do innych zawodników. A później dodał jeszcze, że przepisy FIM zabraniały mu żonglowania licencjami i jeśli zgłosiłby akces do rozgrywek międzynarodowych, musiałby używać tego "papierka", na który zdecydowałby się występując w lidze.

Polacy ocierali łzy wzruszenia

Luźny wniosek jest taki, że Sajfutdinowowi nie w smak było startowanie pod polską flagą, bo pragnął napychać gablotę medalami swojej ojczyźnie matce, którą jest Rosja. I w tym nie ma nic zdrożonego. Problem w tym, że w tej chwili drogi Emilu, zrobiłeś, to samo, co wówczas stanowczo odrzucałeś. Przecież to proste jak drut, zabrałeś miejsce Polakowi, bo stanąłeś przyparty do ściany, nie zgadzają ci się złotówki i walczysz o sportowe życie. Czyli dawniej nie byłoby to okej, a teraz wszystko jest cacy?