Hansen powiedział to wprost. Niesamowite informacje

Kapitalne wieści przekazał Patrick Hansen w rozmowie z Canal Plus. Duński zawodnik wprost powiedział, że wraca do normalnego funkcjonowania i w tej chwili już niemal oficjalnie może oświadczyć, że wróci też na żużlowy tor. - Myślę, że będę normalnie jeździł. Wracam do funkcjonowania. Traumy żadnej nie ma, bo to to był zwykły, żużlowy upadek. Jak się przewrócę na rowerze, to mam już nigdy na niego nie wsiadać? To by było bez sensu - powiedział.