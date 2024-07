Gwóźdź do trumny legendarnego klubu? Wygrali, ale stoją nad przepaścią

To spotkanie dla gospodarzy zaczął się już od samego rana. Wszystko przez komplikacje z dotarciem na mecz Bena Cooka. Australijczyk utknął na lotnisku w Londynie i ostatecznie w Polsce zameldował się dopiero po godzinie 16:00. Początkowo było nawet zagrożenie, że być może Unia będzie musiała radzić sobie bez swojego lidera. Ostatecznie ten czarny scenariusz nie ziścił się. W Lesznie wszyscy odetchnęli z ulgą, bo do walki w meczu o utrzymanie potrzebowali pełnego składu.

Unia wtopiła z przygotowaniem toru

Ostateczne punktualne zameldowanie się przez Cooka na stadionie było ostatnią dobrą wiadomością tego dnia dla miejscowych. Już pierwsze biegi pokazały, że zwycięstwo za trzy punkty to będzie mission impossible. GKM świetnie wszedł w mecz nie pozwalając gospodarzom na wypracowanie przewagi większej niż 6 punktów. Z czasem goście przełożyli swoje motocykle i zaczęli realnie zagrażać Unii w kontekście meczowej wygranej. Kibice zamarli, bo wyglądało to bardzo źle. Dość powiedzieć, że kwestia wygranej ważyła się do ostatniego biegu.



Lista problemów Unii była długa. Pierwszy i chyba najważniejszy to tor. Można zaryzykować tezę, że był on "nieleszczyński". Gospodarze mieli wyraźny problem ze spasowaniem się. Najlepszym tego dowodem jest Janusz Kołodziej. Lider miejscowych wyglądał bardzo źle. Wyłączone zostały wszystkie jego największe atuty. Inna sprawa, że jeździecko też zawodził. Gołym okiem widać w jego postawie niedawną kontuzję, która zostawiła swoje piętno na jego formie.



A bez skutecznego Kołodzieja to gotowy przepis na katastrofę. Unia desperacko broniła dwóch punktów. W przypadku przegranej zniknęłyby jakiekolwiek szanse na utrzymanie. Bo matematyka ciągle daje szanse podopiecznym Rafała Okoniewskiego. Jednak wygraną za dwa z GKM-em śmiało można nazwać Pyrusowym zwycięstwem.