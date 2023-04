Gwieździe grozi kolejna kara! Wykosztuje się

Gleb Czugunow za pokazanie środkowego palca otrzymał w zeszłym sezonie 5 tysięcy złotych kary. Zapewne tyle samo za to zachowanie zapłaci Jason Doyle, choć szczerze mówiąc takie postacie są w żużlu potrzebne, bo to właśnie tego typu konflikty zapełniają stadiony.

Kara za niewykonanie zobowiązań

- Jason był mocno skoncentrowany na tym meczu. Podszedł do niego z chłodną głową, ale na końcu nie dźwignął presji. Co do mix-zone, to jego decyzja i nie chcę tutaj zabierać głosu - powiedział w wywiadzie z naszym portalem menedżer zespołu, Michał Finfa.