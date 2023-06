Gwiazdy wrócą do sportu? Trener zabrał głos

- Będziemy korzystać z naszych zawodników, gdy będą w stu procentach zdrowi tak, by nie zagrażali zdrowiu innych zawodników. Wszyscy rzucali daty, nie wiem, czy wyssane z palca. To wszystko się przeciąga i nie wiem, kiedy nasi zawodnicy będą w pełni zdrowi, by jeździć. Kontuzje nie są na tyle doleczone, by zawodnicy mogli swobodnie ruszać się na motocyklu - powiedział menedżer Fogo Unii Leszno, Piotr Baron.