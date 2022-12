Gwiazdy tam wracają. GP Challenge dało im do myślenia?

Turniej pokazał jedną, bardzo ważną rzecz. Nawet ci najlepsi polscy żużlowcy są niemal na pamięć nauczeni torów, które mają w PGE Ekstralidze. Torów, które są niemal równe jak stół. Gdy przyjdzie im rywalizować na obiekcie takim jak ten w Glasgow, jest płacz i zgrzytanie zębami. To nie był przypadek, że obaj wypadli tak kiepsko. Oni po prostu kompletnie nie poradzili sobie z warunkami, których nie znają. Podobnie kiepsko zresztą wypadł też inny z faworytów, David Bellego. Francuz wyglądał, jakby nie wiedział w ogóle co się dzieje.

Gwiazdy wracają. Inni też powinni to rozważyć

Po rocznej przerwie do startów w Wielkiej Brytanii wraca Daniel Bewley. Akurat ten zawodnik nie ma problemów z żadnym rodzajem nawierzchni i od małego miał styczność z trudnymi torami. Widać zresztą teraz tego efekty, bo Bewley radzi sobie świetnie, gdziekolwiek pojedzie. We wspomnianym GP Challenge zajął drugie miejsce, przyklepując na kolejny rok swoje miejsce w stawce. Widocznie jednak uznał, że tak czy inaczej musi mieć częstszy kontakt z takimi obiektami. Bewley zdaje sobie sprawę, że sam talent do zdobycia mistrzostwa świata mu nie wystarczy.