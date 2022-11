Oni też zarobią miliony

Wraz ze Zmarzlikiem do Motoru przychodzą dwa inne duże nazwiska. Fredrik Lindgren zniechęcił już do siebie działaczy Włókniarza Częstochowa, bo zdecydowanie zbyt często zawodził. W Lublinie wierzą, że w końcu będzie w lidze jeździł tak samo, jak w Grand Prix. Do tej pory to był jego największy problem. Lindgren z soboty a Lindgren z niedzieli to było dwóch różnych zawodników. W Lublinie skasuje około dwóch milionów.

O połowę mniej będzie miał Jack Holder, który do Motoru przychodzi z Apatora Toruń. Podzielił zatem los swojego starszego brata. Chris przyszedł rok temu i wyszło mu to na dobre. Trudno powiedzieć, czy z Jackiem będzie to samo. To dość chimeryczny zawodnik, który przeplata biegi kapitalne z koszmarnymi. Stać go jednak na wiele i to nie ulega wątpliwości.