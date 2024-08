Gwiazdy siadają do stołu, obiecali im miliony. „Wiemy, że musimy dołożyć”

O tym, że FOGO Unia Leszno najpewniej spadnie z PGE Ekstraligi, mówiło się od kilku tygodni. Inne kluby już od dawna dzwonią do zawodników 18-krotnego mistrza Polski i próbują ich nakłonić do przenosin.

Inne kluby wyciągnęły ręce po zawodników Unii Leszno

Sondowani byli Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota, Andrzej Lebiediew czy Bartosz Smektała. Jeden z klubów Metalkas 2 Ekstraligi chciał Zengotę i był gotów położyć na stole duże pieniądze . Wtedy jednak padło hasło, że Unia chce zatrzymać skład i ma zamiar dalej płacić ekstraligowe kontrakty. Ktoś nawet policzył, że gwiazdy leszczyńskiej ekipy będą zarabiać w pierwszej lidze 2,5 miliona złotych i zastanawiali się, skąd Unia weźmie na to pieniądze.

Stanowisko Unii w sprawie składu na 2025 jest jasne

- Wiemy, że musimy dołożyć - mówi nam dyrektor Unii Sławomir Kryjom, czyli w zasadzie powtarza to, co powiedział zaraz po niedzielnym meczu Unii z ebut.pl Stalą Gorzów udziałowiec Józef Dworakowski.

Nie wiadomo jednak, co znaczy dołożyć? Udziałowców w spółce Unia jest kilku, więc zdecydowanie stać ich na budżet na poziomie 12-13 milionów. Zwłaszcza że są zdeterminowani, by szybko wrócić do PGE Ekstraligi. - W tym tygodniu rozmowy przyspieszą. Chcemy szybko zamknąć skład - słyszymy od Kryjoma.