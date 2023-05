Gwiazdy powalczą o Grand Prix. To będzie wielkie święto

Aż do maja musieli czekać wszyscy sympatycy czarnego sportu w Opolu, by wreszcie zobaczyć drugi raz z rzędu finał Złotego Kasku w swoim mieście. Początkowo wielkie gwiazdy miały ścigać się w kwietniu, jednak na przeszkodzie stanęła wówczas pogoda. Stawka jest ogromna, bo najlepsi zawodnicy uzyskają awans do międzynarodowych eliminacji do cyklu Grand Prix. W najbliższy weekend pojedzie także liga, a szczegółowy plan transmisji znajdziecie w naszym najnowszym telewizyjnym rozkładzie jazdy.