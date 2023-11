Gwiazdy po przejściach. Odbije im się to czkawką?

Tym ruchem sporo ryzykują

Działaczy klubu z Gdańska stać na to, aby bić się o najwyższe cele. Jednak zawsze ich skład na papierze nie powala na kolana. Nie są przez to wymieniani w roli faworytów rozgrywek. Tym razem ściągnęli byłych medalistów cyklu Grand Prix - Krzysztofa Kasprzaka i Nielsa Kristiana Iversena. Obaj w ostatnich latach zawodzili, a ponadto sezon kończyli z poważnymi kontuzjami.

Kolejny rekonwalescent

Przyklejono do nich łatkę

Klub z Gdańska praktycznie co roku wymienia większą część zespołu. Zawodnicy odchodzą najczęściej z powodu niewypłacenia im należnych pieniędzy. Apogeum tego miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy chociażby sprawa Jakuba Jamroga trafiła do trybunału PZM. Nieprzyjemności w tym roku doświadczył także Norbert Kościuch, a miesiąc temu w sieci pojawiła się informacji, iż klub zalega zawodnikom ponad milion złotych. Całą sytuację sprostowali w oświadczeniu.

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. W zeszłym roku podpisywałem kontrakt, choć opinia w mediach nie była najlepsza. Teraz zdecydowałem się kontynuować współpracę, bo jestem zadowolony. Jestem skupiony na sobie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, co do naszej współpracy. Nie zauważyłem nic niepokojącego. Mam same pozytywne odczucia. Nie rozumiem o co chodzi. Z pewnością takie negatywne głosy nie są nam potrzebne, bo niestety psują atmosferę wokół klubu i drużyny. To może odstraszać kibiców lub sponsorów - kończy.