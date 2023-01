Gwiazdy nie dały rady. To nie o to chodziło?

- Bardzo chciałem wrócić i bardzo cieszę, że tak się stało po roku przerwy. Nie mogę się doczekać by znowu poczuć atmosferę stadionu Ashfield. Bardzo mi się on podoba. Uważam, że to jeden z najlepszych torów do wyprzedzania. To dobrze, bo jeśli przegrasz start, możesz nadrobić to na dystansie. Poza tym, podoba to się też fanom - skomentował Nowak swój powrót na łamach brytyjskiego tygodnika Speedway Star.