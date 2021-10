Czy będziemy świadkami rozbioru Optibet Lokomotivu w listopadowym oknie transferowym? Trener drużyny z Łotwy - Nikołaj Kokin odpowiedział nam stanowczo, że nie. Zdaniem szkoleniowca odejdą tylko gwiazdy, które najlepsze lata kariery mają dawno za sobą. Rzecz jasna chodzi o Hansa Andersena i Tomasa H. Jonassona. Obaj w sezonie 2021 zawiedli oczekiwania. Duńczyk zakończył zmagania ze średnią biegową 1,391, Szwed był trochę lepszy (1,810).

Lokomotiv rezygnuje z Andersena i Jonassona

Od żużlowców z przeszłością w cyklu Grand Prix oczekuje się znacznie więcej, taka postawa w poprzednich rozgrywkach była nie do przyjęcia. Większy niesmak oczywiście budzi postawa Andersena, który swego czasu należał do najlepszych zawodników na globie - cykl Grand Prix 2007 i 2008 kończył przecież na piątym miejscu.

- Można powiedzieć, że Andersen i Jonasson zawiedli, dlatego nie rozmawiamy pod kątem przyszłego sezonu. Zagraniczni zawodnicy powinni pokazać się lepiej, z nimi rozmów nie będzie - poinformował nas Nikołaj Kokin. - Prowadzimy rozmowy z różnymi zawodnikami, ale idą one ciężko. Nie chcę za dużo mówić na ten temat, bo jeszcze nie mam 100-procentowej gwarancji, że się dogadamy. Czekamy na ostatnie rozmowy - przyznał trener Optibet Lokomotivu.

Gusts nie dla Betard Sparty?

Niemal co roku czołowi łotewscy zawodnicy są łakomymi kąskami dla mocniejszych ośrodków. Teraz dużo mówi się o odejściu bardzo utalentowanego Francisa Gustsa do Betard Sparty Wrocław. Co więcej, 18-latek kilka dni temu w rozmowie z Interią potwierdził, że chce odejść i że mistrzowie Polski się nim interesują.

Kokin wskazał jedną istotną przeszkodę w finalizacji tego transferu. - Nie ma żadnej sprawy. Nie wiem skąd taka informacja, my w klubie nic o tym nie wiemy. Francis Gusts ma z nami ważny kontrakt do 2025 roku. Nie ma dyskusji. Wszyscy juniorzy mają ważne umowy, z seniorami były proste rozmowy. Prawdopodobnie skład będzie zbliżony do tego, którym kończyliśmy sezon - stwierdził nasz rozmówca. Jak widać, Optibet Lokomotiv przekonać może tylko góra pieniędzy za zdolnego żużlowca.

Michaiłow wybrał Abramczyk Polonię

Olega Michaiłowa nie udało się zatrzymać, bo skończył mu się kontrakt. 22-latek postanowił przenieść się do Abramczyk Polonię Bydgoszcz. - Chyba nie było szans na jego pozostanie u nas. Chłopak chce się pokazać w eWinner 1. Lidze, nie chciał dalej jeździć w 2. Lidze Żużlowej. Wyższa klasa rozgrywkowa wpłynie na jego rozwój. Ja nie mogę się za niego wypowiadać, czy tam będzie mu lepiej. To jego decyzja - podsumował Kokin.

Optibet Lokomotiv przegrał dwumecz półfinałowy, dlatego w sezonie 2022 nadal będzie startował na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce.