Gwiazdy musiały zejść na ziemię. Tylko to im pozostało

TOP5 transferów w I lidze według Mateusza Dziopy

1. Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz -> Abramczyk Polonia): Zawodnik, którego w ostatnich miesiącach wiele osób widziało w Ekstralidze. Biorąc pod uwagę dyspozycję niektórych polskich seniorów, szkoda, że nie dostał szansy. W Zielonej Górze był jednym z liderów, myślę, że tak samo będzie w Bydgoszczy. Kiedy byłem dzieciakiem, "Buczek" - wtedy junior Polonii, potrafił przywozić za plecami seniorów w Ekstralidze, 16 lat później będzie woził za plecami wszystkich na zapleczu najlepszej ligi świata.



2. Nicki Pedersen (ZOOLeszcz GKM -> Texom Stal): Pedersen w Rzeszowie to znakomity strzał marketingowy, pod względem sportowym - zagadka. Nicki schodzi szczebel niżej, ale to nie oznacza, że z automatu będzie liderem. Niech przestrogą będą historie Mateja Zagara czy Kennetha Bjerre. Nie mniej dzięki temu transferowi o Rzeszowie znów zrobiło się głośno, a i Stal być może przestanie być postrzegana jak drużyna, która nie wyciśnie z sezonu nic ponad utrzymanie.



3. Chris Holder (Fogo Unia -> Arged Malesa): Kolejne wielkie nazwisko, które zeszło ligę niżej i może wyjść mu to na zdrowie. Chris Holder w Ostrowie potrafił się odnaleźć w PGE Ekstralidze, więc na jej zapleczu problemów mieć nie powinien. Jeśli Australijczyka ominą kontuzje, powinien być liderem drużyny.