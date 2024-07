W tym spotkaniu zasadniczo nie zawiódł tylko Leon Madsen, który momentami w pojedynkę ciągnął wynik drużyny do góry. Znamienne jest to, że mówimy o zawodniku, którym wielu pod Jasną Górą jest zmęczonych. Padają zarzuty, że wszystko kręci się pod Duńczyka, jednak wynikowo były wicemistrz świata broni się i przykrywa czapką swoich kolegów.

Kibice Włókniarza mają dość. Oni znów zawiedli

Największa fala złości wylała się na Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika. Ta dwójka w ostatnich dniach robiła wszystko, aby dobrze zaprezentować się w meczu ze Stalą. Pierwszy z nich odbył ekstra sesję treningową, podczas której przerzucił wiele silników i miał wybrać najlepsze jednostki. Drabik z kolei po nieudanym spotkaniu we Wrocławiu przed tygodniem już na drugi dzień poprosił o trening, aby sprawdzić sprzęt.



Na niewiele jednak zdały się te wszystkie działania. Obaj w dwójkę zdobyli ledwie 14 punktów. A jeśli dodamy do tego równie słabą postawę Kacpra Woryny, Madsa Hansena i juniorów, to przepis na porażkę gotowy. Coraz bardziej całą sytuacją zaniepokojeni są kibice, którzy w sieci dali upust swoim emocjom.



⁠ - ⁠To była żenada. Drabik, Woryna i Michelsen out. Trzeba zrobić rewolucję w składzie. Trzech zawodników jest do wymiany. Za taki mecz powinni oddawać za bilety - tak brzmiały wypowiedzi kibiców Włókniarza. Nie wszystkie nadają się do publicznego cytowania.