Gwiazdy ligi w opałach, dostaną po kieszeni. Sprawdzi się najczarniejszy scenariusz

Polonia, obok Unii Leszno, jest chyba największym faworytem do awansu do PGE Ekstraligi. Skład złożony z Krzysztofa Buczkowskiego, Szymona Woźniaka, Kaia Huckenbecka i Aleksandra Łoktajewa, jak na Metalkas 2. Ekstraligę, śmiało można nazwać dream teamem . Prezes Jerzy Kanclerz postarał się, aby złagodzić kibicom ból po przegranym finale z INNPRO ROW-em Rybnik.

Żużel. Metalkas 2. Ekstraliga. Wielkie transfery, gwiazdy dostaną po kieszeni

Załóżmy, że trener Tomasz Bajerski wystawi do jednego wyścigu duet Buczkowski - Woźniak, a po przeciwnej stronie pod taśmą staną Janusz Kołodziej - Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno) albo Tai Woffinden - Paweł Przedpełski (Texom Stal Rzeszów). Ktoś będzie musiał przyjechać do mety ostatni, tracąc pieniądze i obniżając sobie średnią biegową.



- Trudniej jest o punkty, jeżeli ma się przynajmniej równorzędnego kolegę z pary. Uważam, że Szymon Woźniak wróci na swój dobry poziom i będzie takim 100 proc. pewniakiem w Polonii. Do tego dojdzie minimum jeden super zawodnik z przeciwnej drużyny. Buczkowski? Znajomość bydgoskiego toru na pewno będzie dla niego handicapem. Widzimy, jak tam sobie radzi, mało kto potrafi tak jeździć - analizuje Krzystyniak.