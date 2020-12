Doświadczony Szwed ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w całej karierze. Zdobywanie średnio 1,839 punktu na wyścig dało 38-latkowi zaledwie dwudziestą pozycję w klasyfikacji najskuteczniejszych pierwszoligowców. Nie do tego przyzwyczaił kibiców przez ostatnie lata. Działacze Unii Tarnów postanowili więc o nieprzedłużeniu z nim współpracy. Były uczestnik cyklu Grand Prix nie musiał rozglądać się zbyt daleko - nowego pracodawcę znalazł w stosunkowo bliskim Tarnowowi Krośnie. Miejscowe Wilki potrzebowały bowiem wzmocnień po awansie na zaplecze PGE Ekstraligi.

Decyzja tarnowian może okazać się zbyt pochopna, a co za tym idzie bardzo korzystna dla beniaminka eWinner 1. ligi. Słabsza dyspozycja Ljunga w 2020 roku była wypadkową wielu czynników, które wydają się stosunkowo proste do wyeliminowania. Najważniejszą przyczyną gorszej formy Szweda był zdecydowanie kryzys jego tunera - Joachima Kugelmana. W porównaniu do innych klientów Niemca, 38-latek i tak zniósł jego dołek dosyć poprawnie. Wszyscy pamiętamy przecież jaką formę na starcie sezonu prezentowali zawodnicy Betard Sparty Wrocław - Max Fricke i Daniel Bewley - ścigający się wówczas właśnie na jednostkach tego mechanika.

Sytuacji sprzętowej nie poprawiło zawieszenie działalności przez Kugelmana. Niemiec widząc deficyt ścigania w swej ojczyźnie postanowił znaleźć sobie nowe zajęcie. Ljung został na lodzie z silnikami wymagającymi remontu. Próbował co prawda wielu zmian, intensywnie żonglował częściami i ich ustawieniami, ale tylko pogłębiało to jego kłopot.

Co gorsza, problemów przysparzał mu nie tylko sprzęt, ale także... własna głowa. Reżim sanitarny u progu sezonu praktycznie odseparował go od rodziny na ponad 5 tygodni. Emocje towarzyszące rozłące z bliskimi starał się zagłuszyć jazdą - w ciągu 25 dni wystartował w aż 11 zawodach. Nie udało się, Szwedowi wciąż doskwierała tęsknota.

Rozgardiasz w głowie Ljunga nie zelżał po obluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią. Został nawet jeszcze bardziej rozjątrzony przez przerażający karambol w jego rodzimej Bauhaus-Ligan (dawniej Elitserien). 32-latek przeleciał przez dmuchaną bandę i uderzył głową w słup stojący w pasie bezpieczeństwa. Od lat nie widziano tak "efektownego" wypadku na zawodach o tak wysokim poziomie. Pierwsza przy leżącym w bezruchu Ljungu była jego żona. Mimo iż diagnoza lekarska wykazała u żużlowca jedynie potłuczenia, nikt z rodziny Ljungów nie wyjechał ze stadionu w Vetlandzie w takim samym stanie psychicznym, w jakim tam trafił.

Ljung, który zimą znajdzie nowego tunera i przy okazji pozwoli swojej głowie nieco odparować, to materiał na czołowego zawodnika eWinner 1. Ligi. Paradoksalnie, odejście z Tarnowa może nawet pomóc mu z powrotem do dawnej dyspozycji, kiedy regularnie wykręcał średnią ponad 2 punktów na bieg. Przed minionym sezonem na tor przy ulicy Zbylitowskiej 3 dosypano sporą ilość nowej nawierzchni. Według niektórych ekspertów, Szwed nie mógł od tego czasu dopasować się do domowego owalu.

W Krośnie zapewniają zaś, że Ljung na ich obiekcie czuje się perfekcyjnie. Kibice Cellfast Wilków liczą, że ich ukochany klub będzie swoistym "sanatorium dla żużlowców" - miejscem w którym do dawnej dyspozycji powrócą czołowi niegdyś pierwszoligowcy. Mowa nie tylko o 38-letnim Szwedzie, ale także Mateuszu Szczepaniaku czy Andrzeju Lebiediewie.

Zdjęcie Peter Ljung w walce na lokcie z Dawidem Lampartem / Paweł Wilczyński / Newspix

