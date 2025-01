Gwiazdy dostały wezwania. Milionowe żądania, szef ligi wkroczył do akcji

Pojawiły się przecieki, klub kwestionuje faktury

Zawodnicy przedstawili faktury z poniesionymi kosztami. Zostały one jednak zakwestionowane przez klub. I to pomimo tego, że taki Michelsen utrzymuje, że nie pamięta drugiego tak drogiego sezonu w karierze.

Prezes Ekstraligi wkroczył do akcji

Na ten moment szanse na porozumienie są marne. Z naszych informacji wynika, że klub bardzo sceptycznie podchodzi do faktur zakupowych przedstawionych przez zawodników. Kwestionowane są choćby wydatki związane z leasingiem samochodu. Nastawienie działaczy Włókniarza jest negatywne, bo przeżyli sportowy zawód. I to pomimo tego, że wydatki związane z utrzymaniem kadry na 2024 sięgnęły 15 milionów złotych.

Tylko Madsen jest gotowy na ugodę

Zawodnicy jednak także nie zamierzają odpuszczać. Jedynie Leon Madsen jest skory do ugody. Pisaliśmy o trwających już jakiś czas rozmowach między stronami. Niewykluczone, że Duńczyk finalnie zgodzi się na potrącenie w wysokości 400 tysięcy. Z jednej strony Madsen był jedynym, który w 2024 nie zawiódł, ale we Włókniarzu mają do niego olbrzymie pretensje o to, że odszedł, bo wcześniej zarzekał się ze łzami w oczach, że na pewno zostanie na 2025.